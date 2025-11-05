Due episodi di minacce non fanno il reato di maltrattamenti in famiglia | reato derubricato e prescritto
Due episodi non costituiscono il reato di maltrattamenti in famiglia e così si passa da una condanna in primo grado alla riqualificazione in appello e alla chiusura del caso per intervenuta prescrizione.La Corte di appello di Perugia, occupandosi di un processo per maltrattamenti in famiglia, ha. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
