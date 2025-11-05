Due episodi di minacce non fanno il reato di maltrattamenti in famiglia | reato derubricato e prescritto

Perugiatoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due episodi non costituiscono il reato di maltrattamenti in famiglia e così si passa da una condanna in primo grado alla riqualificazione in appello e alla chiusura del caso per intervenuta prescrizione.La Corte di appello di Perugia, occupandosi di un processo per maltrattamenti in famiglia, ha. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Toscana antisemita: minacce e aggressioni a un professore e a due ebrei - La piaga dell’antisemitismo non sembra conoscere sosta, nell’indifferenza della sinistra. Scrive iltempo.it

due episodi minacce fannoRanucci: «Due mesi fa provarono a entrarmi in casa». Indagini sulle vecchie minacce per collegarle all'attentato: la pista della malavita organizzata - Il giornalista racconta del tentativo di forzare la porta di un'altra sua casa vicino Latina, si indaga anche sui clan dello spaccio sul litorale romano ... Lo riporta msn.com

due episodi minacce fannoAggressione davanti alla Camera del Lavoro di via Ostiense: Cgil denuncia insulti e minacce - Dopo le scritte di matrice fascista apparse mercoledì scorso sulle sedi di Monteverde e di via Appia, questa mattina alcuni sinda ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Due Episodi Minacce Fanno