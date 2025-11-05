Due capolavori di Cifrondi tornano a splendere nella chiesa di Santo Spirito

Fondazione Creberg ha completato il restauro di due dipinti di Antonio Cifrondi, raffiguranti San Matteo e l’Angelo e San Giovanni Evangelista scrivente. Il 10 novembre verranno riconsegnati alla comunità e ricollocati alla loro sede originaria, la chiesa di Santo Spirito a Bergamo. Dopo l’esposizione a Palazzo Creberg, prosegue quindi il processo di riconsegna di 11 dei 14 dipinti restaurati da Fondazione Creberg nel corso del 2025, a cui si sommano le 3 pale alzanesi di Giambettino Cignaroli in mostra ad Alzano Lombardo fino al 30 novembre 2025. Dal 2007 ad oggi salgono quindi a 128 le opere recuperate dalla fondazione nell’ambito del Progetto “Grandi Restauri”: dipinti, pale d’altare, predelle, polittici, opere per la devozione privata appartenenti a chiese della diocesi e a musei del territorio (per un totale di 167 dipinti, considerando le singole opere componenti i polittici). 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Due capolavori di Cifrondi tornano a splendere nella chiesa di Santo Spirito

