Dubbi sulla morte dei maratoneti Alberto Zordan e Anna Zilio decessi a 20 giorni di distanza

I due maratoneti Alberto Zordan e Anna Zilio, che correvano per lo stesso team, sono morti a distanza di 20 giorni: dubbi sui decessi. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Dubbi sulla morte dei maratoneti Alberto Zordan e Anna Zilio, decessi a 20 giorni di distanza

Leggi anche questi approfondimenti

Alessandro Sortino e Veronica Di Benedetto Montaccini hanno intervistato in via esclusiva un testimone chiave sul giallo della morte di Michela Murgia. I dubbi intorno alla sua morte sono sempre più numerosi e sembrerebbero allontanare l’ipotesi del suicidio - facebook.com Vai su Facebook

Due maratoneti della stessa squadra morti nel sonno: autopsia per Alberto Zordan e Anna Zilio - Due maratoneti della stessa squadra morti nel sonno a distanza di pocghi giorni: per Alberto Zordan (48 anni) e Anna Zilio (39) è stata disposta l'autopsia. Scrive msn.com

Due maratoneti della stessa squadra morti in casa a distanza di due settimane: dopo Anna Zilio anche Alberto Zordan - Il 48enne era un runner esperto e il prossimo 7 dicembre avrebbe dovuto partecipare a una gara a Valencia. Riporta today.it

Stroncato da un malore nel sonno: Alberto trovato morto a 48 anni, lascia una figlia - Sovizzo piange Alberto Zordan, maratoneta della Km Sport Verona, morto improvvisamente a 48 anni durante il sonno. Si legge su nordest24.it