dua lipa ha trasformato la sua vacation glow in una linea skincare con augustinus bader

Dua Lipa è sempre in vacanza, ma anche sempre al lavoro. Un paradosso che ormai è il suo brand: un piede nel jet set, l'altro in un laboratorio beauty. E ora, la popstar britannica porta la sua ossessione per la skin health a un nuovo livello, lanciando DUA, una linea skincare creata in collaborazione con Augustinus Bader, il marchio tedesco sinonimo di science-meets-luxury. Sì, la pelle vacanziera di Dua Lipa ora si può letteralmente comprare: la nuova collab con Augustinus Bader. Parlando del progetto, Dua racconta di aver sempre amato la ricerca dietro i prodotti Bader: "Mi fidavo di loro. L'idea era trovare una routine che fosse facile, ma che non sacrificasse la qualità o la salute della pelle.

