dt9 group premiata a roma come miglior affiliato 2025 ai sigma europe awards

Il riconoscimento internazionale consolida la leadership italiana del gruppo e conferma la sua espansione verso nuovi mercati ROMA – Nuovo traguardo per DT9 Group, che si aggiudica il titolo di Miglior Affiliato Italiano 2025 ai SiGMA Europe Awards, la manifestazione internazionale che nell’edizione di quest’anno si svolge per la prima volta a Roma, riunendo gli operatori e player del panorama digitale del gioco regolamentato. Il premio arriva a pochi mesi dalla partecipazione dell’azienda all’IGE, Italian Gaming Expo: accanto al riconoscimento nazionale, adesso SiGMA può vantare per la stessa categoria anche il titolo internazionale, confermando il percorso di crescita di un gruppo che ha saputo imporsi come riferimento nel mercato italiano del suo settore e che guarda con decisione all’espansione su scala globale. 🔗 Leggi su Parlami.eu

