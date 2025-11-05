Droni ucraini sulle raffinerie del porto di Tuapse bloccano l' export di carburante russo il colpo all' economia di Putin
Blocco delle esportazioni di carburante dal porto russo di Tuapse, sul Mar Nero. Gli attacchi ucraini mirati alle infrastrutture energetiche di Mosca stanno sortendo l'effetto desiderato. Il 2. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
UCRAINA | Feroci scontri a Pokrovsk, Zelensky visita le truppe nel Donetsk. Droni ucraini su un area industriale 1.500 chilometri entro la Russia. Raid russi su Odessa #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
UCRAINA | Droni ucraini hanno attaccato oggi un'area industriale 1.500 chilometri entro il territorio russo e un'esplosione si è verificata in un impianto petrolchimico. Lo hanno riferito le autorità locali. #ANSA - X Vai su X
Guerra in Ucraina, droni di Kiev colpiscono una raffineria di petrolio - video - Overnight, a drone strike hit the Lukoil refinery in Kstovo, Nizhny Novgorod, one of Russia’s five largest, processing 340,000 barrels per day. tg.la7.it scrive
Mosca recluta riservisti per fermare i droni di Kyiv contro le raffinerie di petrolio - Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo a informazioni su un dispositivo. Da ilfoglio.it
Ucraina, ondata di droni sulla Russia: colpita raffineria e impianto chimico - Almeno 100 i veicoli aerei senza pilota (UAV) neutralizzati dai sistemi di difesa aerea di Mosca nel corso della notte del 29 ottobre, secondo il Ministero ... Riporta padovanews.it