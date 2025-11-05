Droni ucraini sulle raffinerie del porto di Tuapse bloccano l' export di carburante russo il colpo all' economia di Putin

Ilmessaggero.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Blocco delle esportazioni di carburante dal porto russo di Tuapse, sul Mar Nero. Gli attacchi ucraini mirati alle infrastrutture energetiche di Mosca stanno sortendo l'effetto desiderato. Il 2. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

droni ucraini sulle raffinerie del porto di tuapse bloccano l export di carburante russo il colpo all economia di putin

© Ilmessaggero.it - Droni ucraini sulle raffinerie del porto di Tuapse bloccano l'export di carburante russo, il colpo all'economia di Putin

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

droni ucraini raffinerie portoGuerra in Ucraina, droni di Kiev colpiscono una raffineria di petrolio - video - Overnight, a drone strike hit the Lukoil refinery in Kstovo, Nizhny Novgorod, one of Russia’s five largest, processing 340,000 barrels per day. tg.la7.it scrive

Mosca recluta riservisti per fermare i droni di Kyiv contro le raffinerie di petrolio - Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo a informazioni su un dispositivo. Da ilfoglio.it

droni ucraini raffinerie portoUcraina, ondata di droni sulla Russia: colpita raffineria e impianto chimico - Almeno 100 i veicoli aerei senza pilota (UAV) neutralizzati dai sistemi di difesa aerea di Mosca nel corso della notte del 29 ottobre, secondo il Ministero ... Riporta padovanews.it

Cerca Video su questo argomento: Droni Ucraini Raffinerie Porto