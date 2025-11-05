Droni nei cieli del Belgio chiusi gli aeroporti di Bruxelles e Liegi | È stata un’azione professionale e deliberata

Una serata di caos nei cieli del Belgio. Poco prima delle 20, un drone è stato avvistato sopra l’area dell’aeroporto di Bruxelles-Zaventem. L’allarme è scattato immediatamente: “Per motivi di sicurezza, tutto il traffico aereo è stato temporaneamente sospeso”, ha dichiarato Kurt Verwilligen, portavoce della società di controllo del traffico aereo Skeyes, al quotidiano Le Soir. Aereoporti chiusi. La chiusura del principale scalo del Paese ha avuto effetti a catena. Quindici voli in partenza sono rimasti fermi sulle piste, mentre otto aerei in arrivo sono stati costretti a dirottare verso altri aeroporti, tra cui Colonia e Maastricht. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Droni nei cieli del Belgio, chiusi gli aeroporti di Bruxelles e Liegi: «È stata un’azione professionale e deliberata»

Argomenti simili trattati di recente

Cosa sta succedendo nei cieli del #Belgio? #Droni fermano il traffico aereo, la situazione - facebook.com Vai su Facebook

Emergenza sicurezza aerea in Belgio: aeroporti chiusi a Bruxelles e Liegi per incursione di droni - Tempo di lettura 2 minutiClicca e condividi l'articoloUna serata di forte tensione e caos si è abbattuta sui cieli del Belgio, con gli aeroporti di Bruxelles- Lo riporta osservatoreitalia.eu

Belgio, gli aeroporti di Bruxelles e Liegi chiusi per avvistamento droni - Gli scali sono stati costretti a sospendere arrivi e partenze poco dopo le 20, per riaprire verso le 21 e chiudere di nuovo alle 22 circa a causa della presenza di misteriosi velivoli. Come scrive tg24.sky.it

Droni, chiusi, riaperti e richiusi gli aeroporti del Belgio - Nuova incursione di droni nei cieli del Belgio, con gli aeroporti di Bruxelles e Liegi prima chiusi e poi riaperti, dopo le verifiche. avvenire.it scrive