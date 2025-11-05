Droghe sintetiche sequestro della polizia locale Arrestato 18enne

Veronasera.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Su delega della Procura della Repubblica, la polizia locale di Verona ha arrestato un giovane di appena 18 anni trovato in possesso di un ingente quantitativo di droghe sintetiche e psicoattive. L’operazione, culminata con una perquisizione, ha portato al sequestro di diverse tipologie di. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

droghe sintetiche sequestro poliziaGiovane arrestato con un mix di droghe sintetiche: tra le sostanze anche la pericolosa “Blue Punisher” - Nel dettaglio, gli agenti hanno rinvenuto cocaina, diverse decine di grammi di ketamina, metanfetamine, MDMA e 28 pasticche di ecstasy, tra le quali la “Blue ... Si legge su giornaleadige.it

droghe sintetiche sequestro poliziaFirenze, nasconde MDMA nel calzino e tenta la fuga in scooter: 25enne arrestato con un maxi sequestro - Un 25enne è stato arrestato a Firenze per detenzione ai fini di spaccio: sequestrati MDMA, ketamina, cocaina, hashish e 450 euro. Si legge su virgilio.it

droghe sintetiche sequestro poliziaControlli della polizia: seguestrati 73 grammi di droga nel parco Falcone e Borsellino - Controlli della polizia di Stato con l’ausilio degli equipaggi del reparto prevenzione crimine di Reggio Emilia, del nucleo commercio della polizia locale di Parma e del reparto cinofili di Bologna, c ... Come scrive gazzettadiparma.it

Cerca Video su questo argomento: Droghe Sintetiche Sequestro Polizia