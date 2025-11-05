Droghe sintetiche sequestro della polizia locale Arrestato 18enne

Su delega della Procura della Repubblica, la polizia locale di Verona ha arrestato un giovane di appena 18 anni trovato in possesso di un ingente quantitativo di droghe sintetiche e psicoattive. L’operazione, culminata con una perquisizione, ha portato al sequestro di diverse tipologie di. 🔗 Leggi su Veronasera.it

