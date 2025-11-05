Drew Barrymore chiama l’ex Luke Wilson in diretta tv | il messaggio d’affetto della star di ET

L'attrice e presentatrice del The Drew Barrymore Show ha improvvisato una chiamata live all'attore con il quale recitò in passato. Nell'ultima puntata del suo talk show, The Drew Barrymore Show, la conduttrice e star di E.T. l'Extraterrestre ha accolto in studio il produttore Vince Gilligan. I due lavorarono insieme al film Fast Food nel 1998 insieme a Luke Wilson e proprio l'attore è stato al centro della telefonata improvvisata di Barrymore in studio. Drew Barrymore ha chiamato in diretta Luke Wilson Peccato che la telefonata sia finita nella segreteria telefonica. A quel punto, Barrymore ha lasciato un messaggio all'attore, con il quale visse anche una relazione dal 1996 al 1998: "Stavamo proprio parlando di te e ti mandiamo tanto affetto, . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

