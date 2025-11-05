Dramma sopra Colico | cacciatore scomparso ritrovato senza vita all’Alpe Rossa
Un’uscita di caccia si è trasformata in tragedia oggi sopra Colico, nella zona dell’Alpe Rossa. Un uomo di 67 anni non ha fatto ritorno a casa e, dopo ore di ricerche, i soccorritori lo hanno ritrovato senza vita. La segnalazione, secondo quanto riportato da LeccoToday, è scattata nel primo. 🔗 Leggi su Quicomo.it
