Dramma sopra Colico | cacciatore scomparso ritrovato senza vita all’Alpe Rossa

Quicomo.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’uscita di caccia si è trasformata in tragedia oggi sopra Colico, nella zona dell’Alpe Rossa. Un uomo di 67 anni non ha fatto ritorno a casa e, dopo ore di ricerche, i soccorritori lo hanno ritrovato senza vita. La segnalazione, secondo quanto riportato da LeccoToday, è scattata nel primo. 🔗 Leggi su Quicomo.it

