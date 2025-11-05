Dramma in un' azienda | operaio trovato morto indagini in corso

Bresciatoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tragedia in azienda a Brescia nella mattinata di mercoledì 5 novembre. Poco dopo le 9, un operaio di 58 anni è stato trovato morto all’esterno di un capannone della Omb, azienda di via Buffalora specializzata nella produzione di veicoli per la raccolta dei rifiuti. L’uomo si trovava nell’area. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

dramma azienda operaio trovatoBrescia, operaio trovato morto alla Omb: malore o incidente? - Il 58enne, dipendente di una ditta esterna, stava lavorando da solo ad un cassone all'esterno dell'azienda. Segnala quibrescia.it

dramma azienda operaio trovatoOperaio trovato senza vita alla Omb di Buffalora: indagini per scoprire se sia stato un malore o un infortunio sul lavoro - Dipendente di una ditta esterna, stava lavorando ad un cassone all'esterno del capannone. brescia.corriere.it scrive

Dramma sul lavoro a Borsano: operaio muore per un malore allo stabilimento Neutalia - Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e il personale di Ats Insubria per gli accertamenti del caso (foto d'archivio) ... Lo riporta laprovinciadivarese.it

Cerca Video su questo argomento: Dramma Azienda Operaio Trovato