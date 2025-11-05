Dramma in Premier notte di terrore a Londra | Udogie minacciato con una pistola
È stata una notte di paura quella vissuta il 6 settembre da Destiny Udogie, difensore di Tottenham e della Nazionale italiana. Intorno alle 23, la polizia è intervenuta in Cockfosters Parade, nel quartiere Barnet, a nord di Londra. Secondo Fabrizio Romano, l’ex Serie A sarebbe stato minacciato da un procuratore legato al mondo del calcio. L’agente sportivo avrebbe puntato un’arma da fuoco contro di lui. La Metropolitan Police è intervenuta poco dopo, fermando un uomo di 31 anni, un agente sportivo, ora accusato di possesso di arma con intento criminoso ed estorsione. Dal Tottenham è arrivata la conferma che il giocatore e la sua famiglia stanno ricevendo pieno sostegno. 🔗 Leggi su Rompipallone.it
