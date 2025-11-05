Dramma alla Omb di Brescia operaio di 58 anni stroncato da un malore
Brescia, 5 novembre 2025 – Stroncato da un malore che non gli ha lasciato scampo a 58 anni. Vittima, questa mattina, un operaio della Omb di via Buffalora a Brescia. L’uomo, che stava svolgendo alcune mansioni all’esterno dell’azienda specializzata nella produzione di macchinari per la raccolta di rifiuti, si trovava fuori da un capannone, quando si è accasciato al suolo. Inutile ogni tentativo di salvargli la vita. Tragedia a Monza, operaio di 48 anni muore schiacciato in fabbrica. È il secondo incidente sul lavoro in un’ora in Brianza I dipendenti hanno provato a prestargli i primi soccorsi, mentre veniva allertato il 112. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
