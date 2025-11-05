DP World Tour | ad Abu Dhabi il gran finale con l’HSBC Championship in diretta su Sky e NOW

Da giovedì 6 a domenica 9 novembre si gioca lo storico torneo del DP World Tour sul percorso di Yas Links. In campo anche gli azzurri Francesco Laporta e Andrea Pavan. Torna lo spettacolo del golf internazionale su Sky. Da giovedì 6 a domenica 9 novembre, appuntamento con l’ Abu Dhabi HSBC Championship, primo dei due tornei conclusivi del DP World Tour 2025, in diretta su Sky Sport Golf e in streaming su NOW. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it