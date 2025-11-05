Dozza agenti presi a pugni dai detenuti

Giovane agente della polizia penitenziaria preso a pugni dai detenuti. E anche altri suoi sono stati colpiti, finendo al pronto soccorso. È accaduto alla Dozza ieri pomeriggio. Non è tutto. Nella giornata di lunedì, un agente è stato colpito in pieno volto da un detenuto che gli ha lanciato una vivanda prelevata dal carrello del vitto. Subito dopo, alcuni detenuti della stessa sezione, tra i quali alcuni che dovrebbero scontare la sanzione dell’esclusione dalle attività in comune, si sono rifiutati di rientrare nelle loro camere. "Si continua a registrare un clima di crescente sconforto tra il personale che lavora nelle sezioni, con un senso di abbandono che serpeggia, anche per l’eccesso di sovraesposizione rispetto ai detenuti, specie fra quelli più facinorosi – la nota di Salvatore Bianco, Fp Cgil polizia penitenziaria –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dozza, agenti presi a pugni dai detenuti

Scopri altri approfondimenti

Alla Dozza di Bologna due agenti della Polizia Penitenziaria sono stati aggrediti da un detenuto con una lametta.. - facebook.com Vai su Facebook

Dozza, agenti presi a pugni dai detenuti - Giovane agente della polizia penitenziaria preso a pugni dai detenuti. Da ilrestodelcarlino.it

Colpisce gli agenti con calci e pugni: Recanati, giovane bloccato, aveva un coltello - RECANATI In piena crisi sferra pugni e calci contro gli agenti della polizia locale, recanatese bloccato e portato in ospedale. Lo riporta corriereadriatico.it

Calci e pugni a due agenti della penitenziaria - Sempre nel penitenziario vastese operazione antidroga: sequestrati 270 g di hashish ... Da rainews.it