Dove vedere in tv Musetti-Wawrinka oggi ATP Atene 2025 | orario programma streaming
Inizierà domani, mercoledì 5 novembre, la rincorsa di Lorenzo Musetti verso le ATP Finals: l’azzurro scenderà in campo ad Atene, in Grecia, negli ottavi di finale degli Hellenic Championship 2025 di tennis, torneo nel quale è il numero 2 del seeding, contro la wild card elvetica Stan Wawrinka. LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-WAWRINKA (NON PRIMA DELLE 17.00) Il match sarà il terzo di giornata sul Center Court a partire dalle ore 13.00 italiane e si giocherà comunque non prima delle ore 17.00 italiane. Nell’ unico precedente tra i due sul circuito maggiore si impose Lorenzo Musetti, che nel 2020 vinse nei 32mi del Masters 1000 di Roma per 6-0 7-6 (2). 🔗 Leggi su Oasport.it
