Dove vedere in tv Musetti-Muller ATP Atene 2025 | orario programma streaming

Lorenzo Musetti affronterà il francese Alexandre Muller ai quarti di finale del torneo ATP 250 di Atene, dopo aver esordito con una difficile vittoria in rimonta sullo svizzero Stan Wawrinka. Il sofferto successo contro il veterano elvetico, tra l’altro riemergendo nel tie-break del secondo set, ha permesso al tennista italiano di proseguire la propria avventura sul cemento della capitale greca e di continuare a inseguire la qualificazione alle ATP Finals. Per riprendersi l’ottavo posto nella Race e meritarsi il diritto di partecipare al torneo di fine stagione riservato ai migliori otto giocatori del mondo, il toscano è obbligato ad alzare al cielo il trofeo in terra ellenica. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Musetti-Muller, ATP Atene 2025: orario, programma, streaming

