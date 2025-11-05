Dove vedere in tv Berrettini-Tien ATP Metz 2025 | orario programma streaming

Matteo Berettini affronterà lo statunitense Learner Tien ai quarti di finale del torneo ATP 250 di Metz, dopo aver sconfitto l’australiano Alekandar Vukic al secondo turno sul cemento della località francese. Il tennista italiano sembra essere in una buona condizione fisica per questo finale di stagione e sta testando la gamba per farsi trovare pronto in vista della Coppa Davis, che si disputerà a Bologna dal 18 al 23 novembre e dove l’Italia andrà a caccia del terzo sigillo consecutivo. Il finalista di Wimbledon 2021 è atteso da un impegno probante, perché di fronte si troverà il 19enne statunitense, numero 38 del mondo e reduce da un’annata agonistica decisamente convincente e durante la quale ha dimostrato un potenziale molto interessante. 🔗 Leggi su Oasport.it

