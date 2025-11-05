Dove vedere in tv Berrettini-Tien ATP Metz 2025 | orario programma streaming
Matteo Berettini affronterà lo statunitense Learner Tien ai quarti di finale del torneo ATP 250 di Metz, dopo aver sconfitto l’australiano Alekandar Vukic al secondo turno sul cemento della località francese. Il tennista italiano sembra essere in una buona condizione fisica per questo finale di stagione e sta testando la gamba per farsi trovare pronto in vista della Coppa Davis, che si disputerà a Bologna dal 18 al 23 novembre e dove l’Italia andrà a caccia del terzo sigillo consecutivo. Il finalista di Wimbledon 2021 è atteso da un impegno probante, perché di fronte si troverà il 19enne statunitense, numero 38 del mondo e reduce da un’annata agonistica decisamente convincente e durante la quale ha dimostrato un potenziale molto interessante. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondisci con queste news
Atp Metz 2025, oggi il derby Cobolli-Sonego: orari e dove vedere la partita Sfida inedita agli ottavi di finale del torneo 250. In tabellone c'è anche Berrettini - facebook.com Vai su Facebook
"Berrettini" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X
Dove vedere in tv Berrettini-Tien, ATP Metz 2025: orario, programma, streaming - Matteo Berettini affronterà lo statunitense Learner Tien ai quarti di finale del torneo ATP 250 di Metz, dopo aver sconfitto l'australiano Alekandar Vukic ... Lo riporta oasport.it
Dove vedere in tv Berrettini-Vukic, ATP Metz 2025: orario, programma, streaming - I Moselle Open 2025 di tennis vedranno completarsi gli ottavi di finale a Metz, in Francia, domani, mercoledì 5 novembre: tornerà in campo l'azzurro ... Da oasport.it
Berrettini, secondo turno Atp 250 Metz: orario, quando si gioca e dove vederla in tv - Buona la prima sul cemento indoor francese per Matteo, che si è liberato in due comodi set di Halys: ecco quello che c'è da sapere sul suo prossimo impegno ... Segnala msn.com