Dove si giocheranno le partite di apertura del Mondiale
Ogni edizione della Coppa del Mondo di calcio inizia con un momento che rimane impresso nella memoria collettiva: la partita inaugurale. È l’evento che segna ufficialmente l’inizio del torneo, un’occasione che mescola cerimonia, spettacolo e la prima scarica di adrenalina del calcio mondiale. Nel 2026, per la prima volta nella storia, il Mondiale sarà ospitato da tre nazioni – Stati Uniti, Canada e Messico – e la sua apertura sarà distribuita in più città, rendendo l’avvio del torneo un’esperienza continentale senza precedenti. In questa guida esploriamo dove si giocheranno i match inaugurali, quali stadi accoglieranno i primi fischi d’inizio e cosa aspettarsi da un debutto che promette di essere tanto spettacolare quanto simbolico. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Argomenti simili trattati di recente
IL FOLLE AVVIO DI NOVEMBRE Saranno giorni densi di partite, e non solo per Olimpia Milano e Virtus Bologna. Leggi https://sportando.basketball/il-folle-avvio-di-novembre-5-squadre-di-lba-giocheranno-4-gare-in-una-settimana-o-poco-piu/ - facebook.com Vai su Facebook
Italia ai Mondiali di volley femminile, quando gioca: calendario e dove vedere le partite - L’Italia della pallavolo femminile prenderà parte ai Mondiali di volley in programma in Thailandia dal 22 agosto al 7 settembre. Scrive fanpage.it
Italia Under 20 ai Mondiali 2025: quando gioca e calendario delle partite - C'è anche l'Italia, guidata da Carmine Nunziata, che nelle ultime tre edizioni è arrivata sempre tra le prime ... Lo riporta fanpage.it
Mondiali volley maschile. Italia, buona la prima: Algeria battuta per 3 a 0 - L’Italia ha fatto il suo esordio nella rassegna iridata superando l’Algeria con il punteggio di 3- Si legge su rainews.it