Dove si giocheranno le partite di apertura del Mondiale

Ogni edizione della Coppa del Mondo di calcio inizia con un momento che rimane impresso nella memoria collettiva: la partita inaugurale. È l’evento che segna ufficialmente l’inizio del torneo, un’occasione che mescola cerimonia, spettacolo e la prima scarica di adrenalina del calcio mondiale. Nel 2026, per la prima volta nella storia, il Mondiale sarà ospitato da tre nazioni – Stati Uniti, Canada e Messico – e la sua apertura sarà distribuita in più città, rendendo l’avvio del torneo un’esperienza continentale senza precedenti. In questa guida esploriamo dove si giocheranno i match inaugurali, quali stadi accoglieranno i primi fischi d’inizio e cosa aspettarsi da un debutto che promette di essere tanto spettacolare quanto simbolico. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it