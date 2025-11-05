Dovbyk ora o mai più | prendersi la Roma e sfatare il tabù Europa

È già tempo di vigilia per la Roma, pronta a tornare in campo in un nuovo appuntamento chiave per la stagione. C'è da riscattare l'amara sconfitta col Milan e soprattutto aggiustare una classifica di Europa League al momento non felice, ma per farlo serve fare bottino pieno sul campo dei Rangers di Glasgow. Scozzesi con molti difetti ma sempre temibili in casa, e i giallorossi devono fare i conti con un attacco senza gli infortunati Ferguson, Dybala ed ora anche Bailey. Scatta necessariamente l'ora di un Dovbyk che ha ora l'occasione di mettere da parte le critiche e trascinare la squadra verso la vittoria.

