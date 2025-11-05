Dormono in auto per paura di essere picchiati dal figlio

Ennesimo caso di maltrattamenti in famiglia portato alla luce dall'attività quotidiana dei carabinieri del comando provinciale. Nei guai è finito un uomo di 39 anni residente a Ponso nella bassa padovana. La Procura della Repubblica di Rovigo ha richiesto ed ottenuto dal Gip di Rovigo una misura. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

