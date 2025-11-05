Doppio appuntamento con il gusto a Cusercoli è tempo di Sagra del tartufo bianco

Domenica 9 e 16 novembre le sagre non si fermano. Cusercoli per l'occasione ospita quella del tartufo bianco pregiato. Nel cuore del paese a partire dalla mattina ci saranno il mercato ambulante, quello agroalimentare in piazza Don Luigi, gli stand gastronomici e dalle 15 tanta musica dal vivo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

