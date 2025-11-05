Dopo tante voci l’annuncio ufficiale e il nome scelto per il bebè | la vip italiana è di nuovo mamma

Un’altra gioia immensa per la vip italiana e il famoso marito, che sono diventati genitori per la seconda volta. Dopo le voci e la notizia data prima dallo zio e poi da Alberto Matano, la coppia ha accolto il piccolo Geremia, che è nato il 3 novembre alle ore 8, come annunciato dal neo papà bis sui social con una tenera foto in bianco e nero. Nello scatto, la manina del neonato stringe le dita di mamma e papà, un’immagine che racconta tutto l’amore e la dolcezza di questo momento. “Ieri mattina alle 8 in punto è arrivato Geremia. La sua vita è un dono, e io e la mamma non vediamo l’ora di viverla insieme”, ha scritto su Instagram, post subito ricondiviso dalla conduttrice. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it