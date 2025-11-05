Dopo skibidiboppy arriva six-seven | cosa vuol dire il meme Tiktok che spopola tra bambini e adolescenti

Un tempo fu “skibidiboppy”. Oggi è “ six – seven “, cioè, in italiano “sei sette”. È il nuovo trend che sta spopolando tra i giovani e giovanissimi sui social. Viene dagli Stati Uniti e il “rischio”, se così si può dire, è che arrivi presto anche in Italia. La tendenza è chiara: chi dice “six-seven”, muovendo le mani come a dire “più o meno”, segue la moda. Tutti gli altri che rimangono attoniti, non capendo cosa voglia dire, no. Ma cosa vuol dire “six-seven”? L’origine del “meme” non è chiarissima o, meglio, è un insieme di trend che si sono stratificati, tanto da diventare anche una voce su Wikipedia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

