Dopo l' Appia day riapre ancora la chiesa rupestre di San Giovanni in Cafaro
SAN VITO DEI NORMANNI - Sabato 8 novembre torna a raccontarsi la chiesa rupestre di San Giovanni in Cafaro.Questo luogo sacro, scavato nella roccia e testimone di una fede antica, è stato al centro di un percorso di valorizzazione che ha preso slancio con lo speciale evento "Appia Day", celebrato. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Lo scontrino è importante, non dimente di prenderlo dopo aver pagato Via Nazionale Appia, 316 A/B Santa Maria a Vico (CE) . . . . #pizzeria #pizza #food #trend #funnyreels - facebook.com Vai su Facebook