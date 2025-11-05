Dopo l’addio a Pradè e Pioli la Fiorentina riparte da Roberto Goretti
FIRENZE – Roberto Goretti è il nuovo direttore sportivo della Fiorentina. Dopo le recenti separazioni con Daniele Pradè e Stefano Pioli, il club viola ha ufficializzato oggi la nomina del dirigente umbro, che già ricopriva il ruolo di direttore tecnico dalla stagione 20242025. Con questa decisione, la società affida a Goretti la piena guida dell’area sportiva, segnando una nuova fase nella strategia dirigenziale del club. Figura stimata per competenza e visione, Goretti avrà ora il compito di coordinare le attività sportive e di mercato della Fiorentina, lavorando in sinergia con l’area tecnica per costruire il futuro della squadra. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
