Brescia, 5 novembre 2025 – Dopo gli scontri, scena muta. Hanno scelto di non rispondere alle domande del giudice i due ultrà dell'Union Brescia arrestati, dagli agenti della Questura di Brescia con i colleghi di Trieste, dopo gli scontri di domenica scorsa, avvenuti prima della partita di Serie C tra Triestina e Brescia. Il giudice si è riservato sulla convalida dei fermi. I due tifosi restano per ora agli arresti domiciliari in attesa della decisione. Si tratta di Andrea Loda, 27 anni, considerato il nuovo punto di riferimento della Curva Nord, dopo che il leader storico Enzo Ghidesi è stato raggiunto da Daspo che gli impedisce di entrare allo stadio per i prossimi anni, e Riccardo Moreni, 47 anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dopo gli scontri e gli arresti, scena muta. I due ultrà dell’Union Brescia non rispondono al gip