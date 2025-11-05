Dopo Anna Zilio anche Alberto Zordan | il mistero dei due maratoneti della stessa squadra trovati morti in casa Disposta l’autopsia

Alberto Zordan, maratoneta di 48 anni originario di Sovizzo (Vicenza), è stato trovato morto a casa sua nella notte tra sabato 1 e domenica 2 novembre. Un decesso avvenuto a distanza di due settimane da quello di Anna Zilio, 39enne che come Zordan correva per il Team Km Sport, un’associazione sportiva con sede a Verona. Sul corpo della 39enne era stata disposta l’autopsia, i cui esiti non sono stati al momento resi noti. Autopsia disposta anche sul corpo di Alberto Zordan, viste le due morti nello stesso team così vicine che hanno fatto sorgere più di qualche dubbio ai familiari e agli amici del 48enne, che – come riporta il Corriere del Veneto – hanno chiesto accertamenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

