Donne picchiate dai compagni a Verbania e Cremona in un caso le botte davanti alla figlia di 11 mesi

Notizie.virgilio.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due uomini arrestati a Verbania e Cremona per violenze domestiche: vittime soccorse grazie a segnalazioni e intervento della polizia. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

