Donne musica libertà | il Mercato Centrale Firenze si accende con L’Eredità delle Donne

Firenzetoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per il secondo anno, Mercato Centrale Firenze entra nel programma OFF del festival “L’Eredità delle Donne”, la manifestazione fiorentina che celebra l’empowerment femminile attraverso arte, cultura e confronto.L’edizione 2025, dedicata al tema “What IF: Come funzionerebbe il mondo se fosse. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

