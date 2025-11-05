Donna va in ospedale per un malore Rimandata a casa muore due ore dopo

Era uscita dall’ospedale di Città di Castello da meno di due ore la donna di 43 anni che nel pomeriggio di lunedì 3 novembre è morta nella sua abitazione a seguito di un malore. La salma della quarantenne (madre di un bimbo di appena 4 anni), che viveva nel quartiere di San Pio, è stata posta sotto sequestro per l’autopsia, che dovrà chiarire le esatte cause del decesso ed eventuali responsabilità. Sul caso si stanno svolgendo alcuni accertamenti da parte dei carabinieri della locale Compagnia che hanno acquisito, nella giornata di ieri, le cartelle cliniche mentre la salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale, a disposizione delle autorità. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Donna va in ospedale per un malore. Rimandata a casa, muore due ore dopo

