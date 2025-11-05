Donna accoltellata in Gae Aulenti da Vincenzo Lanni la ricostruzione minuto per minuto dell'aggressione

Vincenzo Lanni è stato dichiarato in stato di fermo dai carabinieri alle 20:20 del 3 novembre nell'albergo Mondial, in via Vitruvio (Milano) per il tentato omicidio della 43enne Anna Laura Valsecchi. L'uomo è stato inquadrato accoltellare la donna alle 8:58 per poi allontanarsi e percorrere la passerella pedonale verso via Melchiorre Gioia. La ricostruzione minuto per minuto dell'aggressione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

#Tg2000 - #Donna #accoltellata a #Milano, l'uomo confessa: "Colpita nel simbolo del potere economico" #4novembre #Tv2000 #piazzaGaeAulenti @tg2000it - X Vai su X

La donna accoltellata a Milano. L'aggressore era già stato condannato a 8 anni per lo stesso reato. Nel 2016 agli inquirenti aveva detto: «Sono frustrato, fermatemi, altrimenti ucciderò delle donne». - facebook.com Vai su Facebook

Donna accoltellata in Gae Aulenti da Vincenzo Lanni, la ricostruzione minuto per minuto dell’aggressione - Vincenzo Lanni è stato dichiarato in stato di fermo dai carabinieri alle 20:20 del 3 novembre nell'albergo Mondial, in via Vitruvio (Milano) per il tentato ... Riporta fanpage.it

Milano, donna accoltellata in piazza Gae Aulenti: chi è la 43enne e perché è stata colpita - Una coltellata alle 9 di mattina tra i grattacieli: chi è la 43enne ferita, cosa hanno visto le telecamere, come sta dopo l’operazione e cosa ... Come scrive alfemminile.com

Milano, donna accoltellata in piazza Gae Aulenti: fermato il presunto aggressore - Si tratta di un 59enne italiano nato a Bergamo, che al momento non risulta avere collegamenti con la vittima ed era stato protagonista di un episodio analogo nel 2015. Secondo tg24.sky.it