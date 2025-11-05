Donna accoltellata a Milano la confessione dell’aggressore | Vittima scelta a caso
di Francesco Floris È stata scelta a caso, Anna Laura Valsecchi, la 43enne accoltellata alla schiena lunedì mattina in piazza Gae Aulenti a Milano. Diventata sua malgrado il “simbolo del potere economico” contro cui Vincenzo Lanni ha voluto scagliare la propria rabbia di ex informatico, disoccupato, senza fissa dimora e con l’ultima residenza nota, e ancora in corso, all’indirizzo del carcere di Bollate. Sono le parole con cui il 59enne fermato lunedì sera con le accuse di tentato omicidio e porto abusivo di armi o oggetti atti offendere, ha provato a spiegare il ‘perché’ del suo folle gesto ripreso dalle telecamere di sorveglianza di Porta Nuova alle 8. 🔗 Leggi su Lapresse.it
