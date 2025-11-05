Donna accoltellata a Milano è stata risvegliata prognosi resta riservata

Anna Laura Valsecchi, la donna di 43 anni accoltellata alla schiena in piazza Gae Aulenti, a Milano, lo scorso lunedì mattina, è stata risvegliata e respira autonomamente. È tuttora ricoverata nell’ospedale Niguarda, le sue condizioni sono stabili ma la prognosi resta ancora riservata. La confessione dell’aggressore. Vincenzo Lanni, 59 anni, reo confesso dell’attacco, ha affermato che la vittima è stata scelta a caso. La 43enne è stata accoltellata perché “simbolo del potere economico” contro cui l’aggressore ha voluto scagliare la propria rabbia di ex informatico, disoccupato, senza fissa dimora. 🔗 Leggi su Lapresse.it

