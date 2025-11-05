Donna accoltellata a Milano attesa convalida fermo accoltellatore

È attesa la convalida del fermo di Vincenzo Lanni, 59 anni, accusato di aver accoltellato una donna di 43 anni in Piazza Gae Aulenti a Milano. Il pm ha chiesto la misura cautelare del carcere, la più idonea a evitare il pericolo di reiterazione del reato: tentato omicidio e porto abusivo di armi. L'interrogatorio davanti gip dovrebbe svolgersi domani. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, Lanni ha dichiarato di aver scelto "un luogo simbolo del potere economico" e di aver aggredito a caso una donna che non conosceva per colpire "il contesto" additato come il responsabile del suo "licenziamento".

