Donna accoltellata a Milano altro che manicomi | Piantedosi parli degli scarsi investimenti in salute mentale

Ilfattoquotidiano.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tragico episodio di Milano che ha visto una donna accoltellata senza motivo nel pieno centro della città non può essere strumentalizzato. Vincenzo Lanni, l’uomo responsabile dell’assurdo gesto, aveva un precedente simile risalente al 2016, quando era stato dichiarato seminfermo di mente. Dopo il carcere era stato sottoposto a una misura di sicurezza. Ma se fosse possibile prevedere le azioni umane in maniera deterministica avremmo sconfitto da tempo ogni forma di criminalità. Non esiste società al mondo, neanche quella governata dal più rigido dei regimi, nella quale non accadano fatti che non vorremmo accadessero. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

