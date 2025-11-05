DONE! presenta la Holiday Collection 2025

DONE!, il brand di zaini che ha ridefinito il modo di indossare lo zaino, presenta la Holiday Collection 2025, una capsule esclusiva che illumina la stagione più magica dell’anno con materiali inediti e finiture sorprendenti. Una collezione pensata come invito a vivere le feste con stile e distinzione, che è ormai la firma del brand. Tre linee, tre modi di vivere il Natale secondo DONE!: Camouflage Rifrangente, Metallizzato e Stampa Pitone. I modelli iconici del brand tornano in nuove versioni luminose, capaci di fondere funzionalità e carattere in un’unica e sorprendente capsule. La collezione sarà disponibile online al sito:  https:www. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

