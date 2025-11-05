Donato un nuovo strumento per la diagnostica oculistica alla Casa della comunità di Mercato Saraceno
Un gesto di generosità ha unito istituzioni, associazioni e imprese che hanno donato alla Casa della Comunità di Mercato Saraceno una nuova apparecchiatura per la Tomografia ottica coerente da destinare agli ambulatori oculistici. L’Oct è un esame oculistico non invasivo, che utilizza la. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Approfondisci con queste news
Ottobre ci ha donato nuove vite, nuove emozioni, nuovi inizi. Alla Sanatrix celebriamo ogni nascita come un dono, perché non c’è emozione più grande di vedere il mondo accogliere un nuovo cuore che batte Benvenuti ai bimbi nati a ottobre - facebook.com Vai su Facebook
Fibroscan, il nuovo gioiello della diagnostica è stato donato alle Malattie Infettive del San Donato - Il dispositivo permette di definire la fase di sviluppo delle malattie croniche del fegato monitorandole e riducendo l’utilizzo della biopsia epatica solo in casi selezionati Arezzo, 4 agosto 2025 – ... Riporta lanazione.it
All’ospedale Papa Giovanni XXIII un nuovo strumento donato dall’Associazione Oncologica Bergamasca - All’ospedale Papa Giovanni XXIII, in anatomia patologica, è operativo un nuovo strumento di ultima generazione donato dall’Associazione Oncologica Bergamasca, che consente una diagnostica molecolare ... Come scrive ecodibergamo.it
Cura del melanoma, donato al Papa Giovanni un nuovo strumento per la biopsia liquida - È operativo in Anatomia Patologica all’Ospedale Papa Giovanni XXIII un nuovo strumento diagnostico progettato per automatizzare il processo di estrazione degli acidi nucleici destinato ad ... Lo riporta bergamonews.it