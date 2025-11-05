Donald Trump detenuto e crocifisso | bufera su un' installazione
Donald Trump detenuto e crocifisso. Nel centro di Basilea, nei pressi di una zona pedonale, è stata collocata una scultura che raffigura il presidente americano con una tuta arancione, legato a una croce bianca che richiama sia un tavolo per l’iniezione letale sia la crocifissione di un santo. L’opera – intitolata “Saint or Sinner”, ossia “Santo o peccatore” – porta la firma dell’artista britannico Mason Storm e ha sollevato un polverone. L’installazione è stata presentata dalla galleria Gleis 4, con sede a Zugo. Inizialmente la galleria aveva previsto di esporre la scultura presso la stazione ferroviaria FFS di Basilea, ma ha poi deciso di modificare la location per ragioni di sicurezza e per evitare possibili problemi legati all’affluenza del pubblico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
