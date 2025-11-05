Domenico Lombardi nuovo ad del Fondo Italiano d’Investimento

L’assemblea di Fondo Italiano d’Investimento SGR ha nominato il nuovo consiglio d’amministrazione, che rimarrà in carica per il triennio 2025-2028. Il nuovo Cda è composto da Barbara Poggiali, confermata presidente e Domenico Lombardi, a cui è stata conferita la carica di amministratore delegato e di direttore generale. Eletti consiglieri: Sabrina Coletti,. Piero Cucunato (consigliere indipendente),. Paolo Fabris de Fabris (consigliere indipendente),. Francesca Fonzi,. Katia Franchitto (consigliere indipendente),. Emilio Giorgi (consigliere indipendente),. Stefania Godoli,. Emilio Lolla (consigliere indipendente),. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Altre letture consigliate

Fondo Italiano d’Investimento, #Cdp Equity chiude il rinnovo della governance: Lombardi è il nuovo ceo. Poggiali confermata alla presidenza - X Vai su X

Fondo Italiano d’Investimento, Domenico Lombardi è il nuovo ceo. Poggiali confermata alla presidenza - Dopo sei mesi Cdp chiude la successione al vertice del fondo partecipato anche da alcune banche e casse previdenziali, dove è stato nominato amministratore delegato l’economista ex Banca d’Italia ed F ... Si legge su milanofinanza.it

Fondo Italiano d'Investimento rinnova il CdA. Domenico Lombardi nominato AD - L'Assemblea di Fondo Italiano d'Investimento SGR, controllato da CDP Equity e partecipato da banche e fondazioni, ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, che rimarrà in carica ... finanza.repubblica.it scrive

Domenico Lombardi al vertice del Fondo Italiano d’Investimento Sgr - Il manager assume l'incarico di amministratore delegato e di direttore generale. Segnala businesspeople.it