Domenica Ecologica Roma 2025 | date orari e blocchi auto
Roma è pronta a inaugurare una nuova stagione all'insegna della sostenibilità ambientale: tornano le Domeniche Ecologiche, l'iniziativa promossa dall'Amministrazione Capitolina per sensibilizzare cittadini e turisti sui temi della qualità dell'aria e della mobilità sostenibile. La Giunta Capitolina ha approvato il calendario delle prime due date per la stagione invernale 2025-2026, durante le quali sarà previsto il blocco totale della circolazione dei veicoli a motore endotermico all'interno della ZTL "Fascia Verde", nelle fasce orarie 7:30-12:30 e 16:30-20:30.
