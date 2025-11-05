Domenica cerimonia e una partita per ricordarlo anche sul campo Il 17 novembre una serata con ospiti Velasco Veltroni e Montezemolo
Il festeggiamento del "centenario" inizierà il 9 novembre, quando alle 16 verrà tolto il velo alla scultura di Wainer Vaccari dedicata a Giuseppe Panini, che troverà la sua collocazione naturale nell’atrio principale del palasport che porta il suo nome, il PalaPanini. Una iniziativa fortemente voluta dalla società che ne ha raccolto l’eredità sportiva, Modena Volley: appuntamento alle 16 di domenica 9 novembre con ospiti lo stesso Vaccari, il sindaco Massimo Mezzetti, la famiglia Panini e la dirigenza di Modena Volley prima che anche il campo, una partita di pallavolo (Modena-Padova alle ore 18) lo ricordi nel giorno del centenario dalla nascita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
