Domanda su Israele giornaslista perde il lavoro

Aveva chiesto se la richiesta dell'Ue alla Russia di finanziare la ricostruzione dell'Ucraina sia applicabile anche a Israele per Gaza. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

