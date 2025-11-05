Djokovic e il caso Atp Finals | Io a Torino? Non ho ancora deciso E Musetti superato da Aliassime ora spera nel forfait del serbo

Ilmessaggero.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Djokovic prende tempo, Musetti continua a sperare. C'è ancora incertezza sulla presenza del serbo alle Atp Finals di Torino. Nonostante le parole del presidente della Federazione. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

