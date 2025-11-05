Djokovic alle Atp Finals? Non so chi gliel’abbia detto | il serbo smentisce l’annuncio di Binaghi Salgono le speranze di Musetti
“Non so da dove abbia avuto questa informazione, non da me “. Così si è espresso Novak Djokovic in riferimento alle parole di Angelo Binaghi, presidente della Fitp che nelle scorse ore aveva confermato la presenza del serbo alle Atp Finals 2025 in programma a Torino dal 9 al 16 novembre. “Abbiamo la conferma che Djokovic giocherà a Torino”, aveva dichiarato Binaghi. “Deciderò dopo Atene”, ha ribattuto il serbo dopo la vittoria all’esordio contro Alejandro Tabilo all’Atp 250 nella città greca, spostato dallo stesso Djokovic da Belgrado. Atp Finals 2025, calendario e regolamento Il montepremi record del torneo di Torino Dove vedere in tv la Atp Finals 2025 Se Djokovic dovesse arrivare in finale, la sua scelta arriverebbe quindi sabato (giorno della finale), a meno di 24 ore dall’inizio del torneo tra i migliori otto del mondo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
