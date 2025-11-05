DJ Rivera accende Gardacqua | il 7 novembre notte Latina a Garda

Venerdì 7 novembre 2025 il party Latina torna a mettere energia a Gardacqua, a Garda sulla sponda veronese del lago. Dopo sport e relax, il weekend inizia con il sound di DJ Rivera, tra sapori, incontri e ritmi che uniscono generazioni. Un invito a staccare e a lasciarsi trasportare. Un venerdì che accende Gardacqua A . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

