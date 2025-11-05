Divulgazione in una tazza di cioccolata
Una tazza da casa, il desiderio di apprendere nozioni importanti e attuali e l’occasione di un confronto: si presenta così la rassegna di “Hot Talks – La cultura che scalda“, proposta dal Comune di Ceriano Laghetto. Quattro serate di divulgazione nella sala consiliare del municipio, dedicate a temi diversi ma unite da uno stesso spirito: condividere cultura in un ambiente accogliente e informale. Quattro appuntamenti serali, ogni giovedì di novembre per scoprire, dialogare e lasciarsi incuriosire da argomenti attuali e coinvolgenti. Il format è semplice ma originale: chi partecipa porta da casa la propria tazza, che troverà riempita con una bevanda calda, tè o cioccolata, preparata e servita con il contributo di alcune associazioni del territorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
News recenti che potrebbero piacerti
Il primo filo d’espresso che scende nella tazza è un momento che non smette mai di incantare. Il profumo che si apre, la crema che si forma, il suono lento e regolare della macchina: ogni volta è un piccolo rito. Poi c’è la tazza, quella giusta, che trattiene il calor - facebook.com Vai su Facebook
Divulgazione in una tazza di cioccolata - Una tazza da casa, il desiderio di apprendere nozioni importanti e attuali e l’occasione di un confronto: si presenta ... Come scrive ilgiorno.it
Una tazza e passa la malinconia: | cioccolata calda quando vuoi senza spezzare la dieta - Cioccolata calda light: ti concedi una bella tazza ogni volta che vuoi! Lo riporta pourfemme.it
Cioccolata calda, densa cremosa e senza grumi - Cioccolata calda fatta in casa cremosa e pronta in 10 minuti. Riporta donnesulweb.it