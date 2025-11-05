Divulgazione in una tazza di cioccolata

Ilgiorno.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una tazza da casa, il desiderio di apprendere nozioni importanti e attuali e l’occasione di un confronto: si presenta così la rassegna di “Hot Talks – La cultura che scalda“, proposta dal Comune di Ceriano Laghetto. Quattro serate di divulgazione nella sala consiliare del municipio, dedicate a temi diversi ma unite da uno stesso spirito: condividere cultura in un ambiente accogliente e informale. Quattro appuntamenti serali, ogni giovedì di novembre per scoprire, dialogare e lasciarsi incuriosire da argomenti attuali e coinvolgenti. Il format è semplice ma originale: chi partecipa porta da casa la propria tazza, che troverà riempita con una bevanda calda, tè o cioccolata, preparata e servita con il contributo di alcune associazioni del territorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

