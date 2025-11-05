Disturbi mentali arriva in Puglia ‘Coloriamo i luoghi della salute del cervello’

(Adnkronos) – Valorizzare i luoghi di cura per i disturbi mentali, ripensandoli per renderli più adatti alle attività assistenziali offerte, mettendo sempre al centro le persone che li vivono, siano pazienti, caregiver o operatori sanitari. E’ l’obiettivo di ‘Coloriamo i luoghi della salute del cervello’, l’iniziativa di Lundbeck Italia partita a febbraio 2024 a Milano . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Disturbi mentali, arriva in Puglia ‘Coloriamo i luoghi della salute del cervello’

News recenti che potrebbero piacerti

Secondo il medico legale, il primo neonato era vivo al momento del parto. Lo psichiatra della Procura: “Chiara Petrolini non ha disturbi mentali, solo una forte povertà emotiva”. - facebook.com Vai su Facebook

C'era anche l'assessore alla salute e politiche sociali Mario Tonina stamattina al convegno "Contro lo stigma dei disturbi mentali" ospitato nella sala conferenze del Mart di Rovereto, nell'ambito della Giornata mondiale della #salutementale https://ufficiosta - X Vai su X

Disturbi mentali, arriva in Puglia 'Coloriamo i luoghi della salute del cervello' - Tappa a Bari per l'iniziativa promossa da Lundbeck per migliorare presa in carico e aderenza alle cure Valorizzare i luoghi di cura per i disturbi mentali, ripensandoli per renderli più adatti alle at ... adnkronos.com scrive

Disturbi mentali, esperti: "Solo 9% è seguito in dipartimento dedicato" - Sono più di 9 milioni le persone in Italia che convivono con disturbi mentali e comportamentali, ma solo il 9% di loro (circa 777mila) è seguito dai Dipartimenti di salute mentale, a causa ... Secondo adnkronos.com

Disturbi mentali negli adolescenti, il ministro Schillaci: «Serve un lavoro di squadra» - E la situazione dei giovani è particolarmente preoccupante: secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), il 14% degli adolescenti ... Si legge su corriere.it