Dispersi in Nepal | Scarse speranze per Di Marcello e Kirchler

Iltempo.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministero degli Affari Esteri conferma le informazioni in suo possesso su cittadini italiani coinvolti negli ultimi giorni in una serie di valanghe in Nepal. L'arrivo a Kathmandu del console a Calcutta, competente per il Nepal, ha permesso di intensificare i contatti con le autorità nepalesi e con i vari tour operator. Risulta confermato il decesso di tre alpinisti italiani: Alessandro Caputo, Stefano Farronato e Paolo Cocco. Sono ancora ''dispersi'', rende noto ancora la Farnesina, Marco Di Marcello e Markus Kirchler con scarse probabilità di sopravvivenza. Le ricerche dei due dispersi riprenderanno domani in un'area ben individuata. 🔗 Leggi su Iltempo.it

dispersi in nepal scarse speranze per di marcello e kirchler

© Iltempo.it - Dispersi in Nepal: "Scarse speranze per Di Marcello e Kirchler"

Argomenti simili trattati di recente

dispersi nepal scarse speranzeDispersi in Nepal: "Scarse speranze per Di Marcello e Kirchler" - Il ministero degli Affari Esteri conferma le informazioni in suo possesso su cittadini italiani coinvolti negli ultimi giorni in una serie di ... Lo riporta iltempo.it

dispersi nepal scarse speranzeTragedia della montagna in Nepal: si teme una strage di italiani - A Bolzano, invece, sono in molti a ricordare il 29enne Markus Kirchler, dando ormai per certa la sua scomparsa anche se il suo corpo non è stato trovato né identificato. Segnala unionesarda.it

dispersi nepal scarse speranzeItaliani dispersi in Nepal, la Farnesina: «Altri 5 di cui non si hanno notizie, i cellulari non squillano» - «Non si hanno notizie di 7 italiani, tra cui Marco Di Marcello e Markus Kirchler (nella zona di Yalung ... Lo riporta ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Dispersi Nepal Scarse Speranze