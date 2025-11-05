Dispersi in Nepal | Scarse speranze per Di Marcello e Kirchler

Il ministero degli Affari Esteri conferma le informazioni in suo possesso su cittadini italiani coinvolti negli ultimi giorni in una serie di valanghe in Nepal. L'arrivo a Kathmandu del console a Calcutta, competente per il Nepal, ha permesso di intensificare i contatti con le autorità nepalesi e con i vari tour operator. Risulta confermato il decesso di tre alpinisti italiani: Alessandro Caputo, Stefano Farronato e Paolo Cocco. Sono ancora ''dispersi'', rende noto ancora la Farnesina, Marco Di Marcello e Markus Kirchler con scarse probabilità di sopravvivenza. Le ricerche dei due dispersi riprenderanno domani in un'area ben individuata. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Dispersi in Nepal: "Scarse speranze per Di Marcello e Kirchler"

