Discarica abusiva nell' ex cava Iacobucci blitz delle guardie giurate del Wwf
Carcasse d'auto, mobili, elettrodomestici, materiale di risulta e rifiuti di ogni genere è quanto rinvenuto nell'ex cava Iacobucci ad opera delle guardie giurate del Wwf sezione Caserta.Le guardie ambientali ispezionando il territorio si sono imbattute in una vera e propria discarica abusiva. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Scopri altri approfondimenti
Scoperta e sequestrata discarica abusiva a Trezzano sul Naviglio Trezzano sul Naviglio (MI), 03/11/2025 – Un’importante operazione del Nucleo Ambiente e del Nucleo Investigativo della Polizia Locale di Trezzano sul Naviglio ha portato al sequestro - facebook.com Vai su Facebook
Scoperta discarica abusiva a Carbonara: due uomini denunciati, davano fuoco anche a rifiuti speciali - X Vai su X
Discarica nell’ex tipografia a Villa Santa Lucia: indagati tre imprenditori - Nuovi e significativi sviluppi emergono in merito al sequestro effettuato nei giorni scorsi in un'area dismessa a Villa Santa Lucia. Secondo ilmessaggero.it
Basiliano, discarica abusiva nell’ex area industriale - Sotto sequestro è finita una ex area industriale situata sulla SS13 nel comune di Basiliano. Da rainews.it
Discarica nell’ex tipografia di Villa Santa Lucia. Sigilli alla Rotocentrosud che fu Ciarrapico - Due sequestri giudiziari in poche settimane, due vicende apparentemente distanti tra di loro ma in realtà legate da un unico filo conduttore: il silenzio dei capannoni vuoti. Lo riporta ilmessaggero.it